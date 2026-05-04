Estorsioni e droga arrivano le richieste di condanna per il clan De Rosa | tra i coinvolti anche ‘o maranese

Questa mattina sono state formulate dal pubblico ministero le richieste di condanna nei confronti di sei imputati coinvolti in un procedimento giudiziario contro il presunto Clan De Rosa di Qualiano. Le accuse riguardano estorsioni e traffico di droga, con imputati che avrebbero partecipato ad attività di natura associativa di tipo mafioso. Tra i coinvolti figura anche un individuo noto come ‘o maranese. Il processo prosegue con le discussioni delle parti.

Sono di questa mattina le richieste di condanna del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia dottoressa Ida Frongillo nei confronti di sei imputati, nel processo nei confronti dei presunti appartenenti al Clan De Rosa di Qualiano, imputati a vario titolo di associazione di tipo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Patto tra clan per il monopolio di droga e racket: 14 arresti. Tra le vittime anche Gigi FinizioL'inchiesta della Dda di Napoli svela l'alleanza tra i Verde, Puca e Ranucci: cassa comune alimentata dai soldi 'sporchi' In questo contesto i gruppi... Leggi anche: Camorra a Sant’Antimo, alleanza tra tre clan: smantellato il sistema estorsioni Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Jerakarni, primo step dell’inchiesta sul locale di Ariola: il riepilogo delle decisioni del Riesame di Catanzaro. Spaccio ed estorsione a Cosenza, ecco com’è finita una delle inchieste della Squadra Mobile | NOMISi chiude con un esito misto il dibattimento nato dall’indagine della Questura sul presunto giro di stupefacenti in città: 3 anni e 10 mesi a Giuseppe Muto, 4 mesi a Carla Greco per un solo episodio ... cosenzachannel.it Estorsioni a Brancaccio e Sperone, scattano 32 arresti: il blitz sorprende Cosa NostraBlitz antimafia a Palermo: 32 indagati tra Brancaccio e Sperone per mafia, estorsioni e droga; perquisizioni, vittime che collaborano e appello di Addiopizzo per investimenti nelle periferie. lasicilia.it