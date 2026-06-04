Tre regioni un' unica voce | sul Lago Maggiore arriva la Rassegna Corale Desmòs

Sabato 6 giugno alle 21, si terrà nella sala consiliare del Comune di Lesa la quinta edizione della Rassegna Corale Desmòs. L’evento coinvolgerà cori provenienti da tre regioni diverse, che si esibiranno in una serata dedicata alla musica corale. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale locale, vedrà la partecipazione di più gruppi vocali, senza interventi di altri soggetti o figure pubbliche. L’ingresso è libero.

Sabato 6 giugno, alle 21, nella sala consiliare del Comune di Lesa si terrà la quinta Rassegna Corale Desmòs.L'evento porta sulle sponde del Lago Maggiore tre formazioni provenienti da altrettante regioni del Nord Italia: il Coro Desmòs del Piemonte (in foto), il Coro La Vallée du Cervin della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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