Una settimana dopo l’omicidio di Ann Widdecombe, ex politica britannica, si fa avanti la pista che punta a un sospettato legato all’estrema sinistra. La polizia ha identificato un possibile collegamento tra l’aggressione e un individuo di orientamento politico opposto a Widdecombe. Le indagini continuano e non sono stati ancora rilasciati dettagli su eventuali arresti o motivazioni.

Ad appena una settimana dal brutale omicidio di Ann Widdecombe, figura di spicco della politica britannica prima tra i Conservatori poi con Nigel Farage nel Brexit Party e in Reform UK, c'è una svolta importante. Come riportato da diversi media d'Oltremanica, l'antiterrorismo seguirebbe la pista del movente «di estrema sinistra». Lo sviluppo segue l'annuncio di due giorni fa del capo dell'antiterrorismo, Laurence Taylor, che aveva parlato di un «attacco mirato» alla parlamentare di destra, pur senza sbilanciarsi sulla possibile valenza politica dell'omicidio. Sul fronte delle indagini, le autorità hanno arrestato nel fine settimana un «cittadino bianco britannico» di 28 anni come possibile sospettato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lady Brexit uccisa, la pista dell’"estremista di sinistra"

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