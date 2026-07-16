L’Italia ha battuto la Nuova Zelanda 10-4 nella semifinale dei Mondiali di lacrosse femminile di seconda divisione. La squadra italiana ha dominato la partita, conquistando così l’accesso alla finale del torneo. La sfida si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o sugli altri risultati. La finale si terrà contro la vincente dell’altra semifinale.

L’Italia ha sconfitto la Nuova Zelanda con il perentorio punteggio di 10-4 nella semifinale dei Mondiali di lacrosse femminile (seconda divisione, non la massima competizione che metterà in palio il titolo iridato. Le azzurre hanno dettato legge sui prati di Breslavia (Polonia) nel primo scontro a eliminazione diretta di questa competizione svolta nella disciplina del field (non il format che verrà impiegato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove si adotterà il sixes ) e si sono così qualificate all’atto conclusivo. Le ragazze di coach Bryony Minetti torneranno in campo sabato 18 luglio (ore 18.00) per disputare la finale contro la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lacrosse, l’Italia impartisce una lezione alla Nuova Zelanda e vola in finale ai Mondiali di seconda divisione

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