L’Italia ha battuto la Svizzera 19-5 nei quarti di finale dei Mondiali di lacrosse femminile di seconda divisione. La partita si è svolta oggi, con le italiane che hanno dominato dall’inizio alla fine. Il risultato permette all’Italia di accedere alle semifinali del torneo. La sfida si è giocata senza sosta, con le azzurre che hanno mantenuto il vantaggio durante tutta la partita.

L’Italia ha sconfitto la Svizzera con il perentorio punteggio di 19-5 ai Mondiali di lacrosse femminile (seconda divisione, in palio la promozione alla massima categoria iridata). Le azzurre hanno riscattato la battuta d’arresto rimediata ieri contro il Messico sui prati di Breslavia (Polonia) e hanno conquistato la quarta vittoria nel torneo (in precedenza erano state regolate Norvegia, Polonia e Hong Kong), chiudendo così al secondo posto la fase a gironi alle spalle del Messico e qualificandosi alle semifinali. La nostra Nazionale ha messo in chiaro le cose, siglando quattro reti nei primi sei minuti di gioco: la doppietta di Mia van der Steen e le stoccate di Ainsley James e Bella Ferraro hanno indirizzato la contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lacrosse, l’Italia liquida la Svizzera e vola in semifinale ai Mondiali di seconda divisione

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Intervista a Benedetta Ravelli - Milano Baggataway

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