L’Italia ha battuto Hong Kong 10-4 in una partita di lacrosse femminile ai Mondiali di seconda divisione. La squadra italiana ha conquistato la terza vittoria consecutiva in questa competizione. La partita si è svolta con un punteggio netto, con le italiane che hanno dominato dall'inizio alla fine. La gara si è svolta senza particolari incidenti o interruzioni significative.

L’Italia ha sconfitto Hong Kong con il nitido punteggio di 10-4 e ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali di lacrosse femminile (seconda divisione, in palio le promozioni alla rassegna iridata di massimo livello). Le azzurre si stanno rivelando impeccabili sui prati di Breslavia (Polonia), dove si sta disputando la competizione nella specialità field, dunque non il format con cui si giocherà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (ai Giochi verrà adottato il sixes). Le azzurre sono passate in vantaggio nel corso del terzo minuto di gioco per merito di Mia van der Steen, allungando poi sul 3-0 dopo dodici minuti grazie alle marcature di Cristiana Laracca e Marianna Salvatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lacrosse, l’Italia tramortisce Hong Kong: terza vittoria ai Mondiali di seconda divisione

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