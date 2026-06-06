A Qualiano, nel quartiere Pozzo Nuovo, sono stati segnalati tubi per irrigazione abbandonati tra i campi. La presenza di questi materiali ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che chiedono interventi urgenti per la rimozione e il controllo dell’area. Nessuna informazione su eventuali danni o rischi specifici associati ai tubi abbandonati. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per verifiche e interventi.

Nuova segnalazione di degrado ambientale a Qualiano: tubi per irrigazione abbandonati in campagna, cittadini chiedono controlli e rimozione immediata. Un nuovo scempio ambientale segnalato dai cittadini. Qualiano, ogni giorno ce n’è una. Il 5 giugno è arrivata in redazione una nuova segnalazione che racconta l’ennesimo episodio di degrado ambientale. Lo scenario dello scempio è ancora una volta località Pozzo Nuovo, località di periferia già oggetto di abbandono di rifiuti e roghi. Questa volta gente senza scrupoli ha abbandonato un cumulo di tubi in polipropilene utilizzati per l’irrigazione dei campi e delle serre. Chi lavora la terra dovrebbe rispettarla. Il gesto è tanto più grave perché a compierlo sarebbe chi, per mestiere, vive a contatto con la natura e dovrebbe tutelarla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, scempio ambientale a Pozzo Nuovo: tubi abbandonati tra i campi

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