Al via la rivoluzione hi-tech dei tubi | a Racalmuto cantieri aperti per salvare l' acqua
A Racalmuto sono iniziati i lavori per aggiornare la rete idrica comunale. Il progetto prevede la sostituzione di tubature vecchie e l’installazione di nuove infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la distribuzione dell’acqua e ridurre le perdite lungo il percorso. I cantieri sono aperti in diverse zone del paese e le attività sono in corso da alcune settimane.
È partito a Racalmuto il piano di ammodernamento della rete idrica comunale, un intervento strategico finalizzato all'ottimizzazione della distribuzione e al recupero delle perdite. All'avvio dei lavori hanno partecipato i vertici di Aica, con la presidente Danila Nobile e il direttore Francesco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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