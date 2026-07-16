Durante la presentazione del progetto ‘Laboratorio dei Talenti’, l’assessora comunale al sociale ha affermato che l’obiettivo è valorizzare le qualità di ogni individuo e mantenere elevati gli standard, con l’ambizione di raggiungere obiettivi ambiziosi.

"Teniamo l’asticella alta. Puntiamo alla luna". Suggerisce questo percorso l’assessora comunale al sociale Carla Minacci, figurativo ma incisivo, durante la presentazione del progetto ’Laboratorio dei Talenti’. E’ stato fatto il primo passo con un momento di confronto e coprogettazione dedicato al futuro delle politiche per la disabilità, coinvolgendo la Consulta comunale per la Disabilità, le associazioni del terzo settore, il mondo del volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni, le istituzioni, le imprese e tutti i soggetti che sono coinvolti e ruotano attorno a questa realtà. Al centro è il tema della disabilità per fare in modo che tutto possa essere accessibile, cercando di oltrepassare anche la parola ‘inclusione’ che porta dentro di se già un dover integrare ciò che dovrebbe essere normalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Laboratorio dei Talenti’: "Dobbiamo valorizzare le qualità di ognuno"

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