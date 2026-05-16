Valorizzare le competenze lavorative | in programma un laboratorio per l' orientamento
A Brindisi è in programma un laboratorio dedicato all’orientamento professionale, rivolto a chi cerca di aggiornare le proprie competenze o di entrare nel mercato del lavoro. Il mercato del lavoro si evolve rapidamente, rendendo difficile per molte persone individuare le opportunità e capire quali strumenti utilizzare per la ricerca di un’occupazione. L'iniziativa mira a offrire supporto e informazioni pratiche per chi desidera migliorare la propria posizione o affrontare un cambiamento professionale.
BRINDISI - Il mercato del lavoro cambia rapidamente e orientarsi tra opportunità, competenze richieste e strumenti di ricerca può risultare complesso, soprattutto per chi è alla ricerca di una nuova occupazione o desidera rimettersi in gioco professionalmente.Per offrire supporto concreto e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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