Valorizzare le competenze lavorative | in programma un laboratorio per l' orientamento

A Brindisi è in programma un laboratorio dedicato all’orientamento professionale, rivolto a chi cerca di aggiornare le proprie competenze o di entrare nel mercato del lavoro. Il mercato del lavoro si evolve rapidamente, rendendo difficile per molte persone individuare le opportunità e capire quali strumenti utilizzare per la ricerca di un’occupazione. L'iniziativa mira a offrire supporto e informazioni pratiche per chi desidera migliorare la propria posizione o affrontare un cambiamento professionale.

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