Fotografia e premi | nasce il concorso per valorizzare i talenti

È stato annunciato un nuovo concorso dedicato alla fotografia con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti. Per partecipare, i candidati devono inviare le proprie opere seguendo le modalità stabilite dal regolamento, che prevede una fase di selezione tra le immagini inviate. Il fotografo che otterrà il maggior numero di voti dai lettori riceverà un premio, consistente in denaro e la possibilità di esporre il proprio lavoro in una mostra dedicata.

? Punti chiave Come funziona il sistema di selezione per partecipare al concorso?. Quali premi riceverà il fotografo più votato dai lettori?. Dove verranno pubblicati gli scatti per permettere il voto collettivo?. Perché la collaborazione con Zona Immagine cambia il ruolo del fotografo?.? In Breve Vincitore mensile riceve 25 stampe 13×18 e un ingrandimento 20×30 da Zona Immagine.. Voto tramite like su album Facebook di Senigallia Notizie all'inizio del mese successivo.. Collaborazione tra redazione Senigallia Notizie e attività fotografica locale Zona Immagine.. Iniziativa promuove il legame sociale tra botteghe storiche e cittadini di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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