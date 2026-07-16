Un medico radiato dall’ordine professionale dopo aver curato pazienti a domicilio durante la pandemia. La decisione ha suscitato scalpore, poiché si tratta di un professionista che aveva aiutato persone malate di Covid. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione disciplinare e sulla percezione pubblica delle pratiche mediche adottate in emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali che hanno portato alla sospensione o all’espulsione del medico.

Possibile? Possibile che la caccia alle streghe non finisca mai? Possibile che i medici che curavano a domicilio i malati di Covid, mentre i loro colleghi si piegavano ai mortali diktat «tachipirina e vigile attesa», debbano essere demonizzati in eterno? Possibile che chi non si è inginocchiato davanti al dogma del dio vaccino debba essere condannato per sempre? Anche se la scienza non procede per dogmi? Anche se è emerso chiaramente che aveva ragione chi dubitava? Possibile che non ci sia il giusto riconoscimento, nemmeno ora, per chi ha scelto il giuramento di Ippocrate anziché i bugiardini di Pfizer? Possibile che la sanità italiana... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La vergogna non è riabilitare i medici ma avere radiato chi salvò delle vite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presi in giro per l’aspetto fisico, fenomeno social preoccupante e può avere effetti gravissimi. “La vergogna è negli occhi di chi offende”: al via la campagna nazionale contro il bodyshamingÈ partita una campagna nazionale contro il bodyshaming, un fenomeno sociale che coinvolge soprattutto i giovani e si manifesta attraverso prese in...

Trenta vite tratte in salvo: la nostra missioneNell’ultimo anno, la Legione Carabinieri Marche ha tratto in salvo trenta persone.

Argomenti più discussi: Medici No vax, ok in Commissione al reintegro: ira dell'Ordine; Il Covid divide ancora: bufera sulla misura per il reintegro dei medici no vax; Medici no vax radiati, passa alla Camera l'emendamento sul possibile reintegro. Opposizione: Vergogna!. Fnomceo: Sconcerto e delusione; Gli anziani e la vergogna Rsa, in Piemonte 11 mila in attesa.

Bear non è un cattivo né è un tizio negativo reddit

Sanità: opposizioni, vergogna senza precedenti, Fd'I riabilita chi ha abbandonato pazienti in piena pandemiaÈ una vergogna senza precedenti. Con la riformulazione dell'emendamento 7.01 al disegno di legge sulla responsabilità professionale ... agenzianova.com