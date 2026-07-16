La vergogna non è riabilitare i medici ma avere radiato chi salvò delle vite

Da laverita.info 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico radiato dall’ordine professionale dopo aver curato pazienti a domicilio durante la pandemia. La decisione ha suscitato scalpore, poiché si tratta di un professionista che aveva aiutato persone malate di Covid. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione disciplinare e sulla percezione pubblica delle pratiche mediche adottate in emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali che hanno portato alla sospensione o all’espulsione del medico.

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Possibile? Possibile che la caccia alle streghe non finisca mai? Possibile che i medici che curavano a domicilio i malati di Covid, mentre i loro colleghi si piegavano ai mortali diktat «tachipirina e vigile attesa», debbano essere demonizzati in eterno? Possibile che chi non si è inginocchiato davanti al dogma del dio vaccino debba essere condannato per sempre? Anche se la scienza non procede per dogmi? Anche se è emerso chiaramente che aveva ragione chi dubitava? Possibile che non ci sia il giusto riconoscimento, nemmeno ora, per chi ha scelto il giuramento di Ippocrate anziché i bugiardini di Pfizer? Possibile che la sanità italiana... 🔗 Leggi su Laverita.info

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