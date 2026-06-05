Nell’ultimo anno, la Legione Carabinieri Marche ha tratto in salvo trenta persone. Questa cifra rappresenta il risultato delle operazioni condotte sul territorio regionale. I dettagli delle operazioni non sono stati specificati, ma si tratta di interventi che hanno portato al salvataggio di individui in situazioni di emergenza o pericolo. La comunicazione si concentra esclusivamente sui numeri e sulle azioni effettuate, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Nicola Conforti Trenta. Vorrei partire da questo numero per descrivere il bilancio degli ultimi dodici mesi della Legione Carabinieri Marche. Una cifra che corrisponde alle persone che hanno trovato nei Carabinieri un aiuto tempestivo e risolutivo, venendo tratte in salvo mentre minacciavano il suicidio. Queste vite sono il simbolo della nostra missione più profonda: ascoltare e salvare. Il 212° Anniversario dell’Arma non vuole essere solo la cassa di risonanza dei grandi successi operativi – come gli arresti per il tentato assalto al portavalori sulla A14 – ma evidenziare il quotidiano e silenzioso lavoro delle Stazioni, cuore pulsante e baluardo di legalità diffuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trenta vite tratte in salvo: la nostra missione

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