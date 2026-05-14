Presi in giro per l’aspetto fisico fenomeno social preoccupante e può avere effetti gravissimi La vergogna è negli occhi di chi offende | al via la campagna nazionale contro il bodyshaming

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita una campagna nazionale contro il bodyshaming, un fenomeno sociale che coinvolge soprattutto i giovani e si manifesta attraverso prese in giro e insulti legati all’aspetto fisico. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza del rispetto e a contrastare le discriminazioni di questo tipo. L’obiettivo è promuovere tra i giovani una cultura in cui la diversità venga accolta e rispettata, riducendo le conseguenze di comportamenti offensivi.

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Promuovere tra i giovani una cultura del rispetto e contrastare le discriminazioni legate all’aspetto fisico. Con questo obiettivo prende il via “La vergogna è negli occhi di chi offende”, la prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il bodyshaming. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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