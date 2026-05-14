Presi in giro per l’aspetto fisico fenomeno social preoccupante e può avere effetti gravissimi La vergogna è negli occhi di chi offende | al via la campagna nazionale contro il bodyshaming

È partita una campagna nazionale contro il bodyshaming, un fenomeno sociale che coinvolge soprattutto i giovani e si manifesta attraverso prese in giro e insulti legati all’aspetto fisico. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza del rispetto e a contrastare le discriminazioni di questo tipo. L’obiettivo è promuovere tra i giovani una cultura in cui la diversità venga accolta e rispettata, riducendo le conseguenze di comportamenti offensivi.

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