Presi in giro per l’aspetto fisico fenomeno social preoccupante e può avere effetti gravissimi La vergogna è negli occhi di chi offende | al via la campagna nazionale contro il bodyshaming
È partita una campagna nazionale contro il bodyshaming, un fenomeno sociale che coinvolge soprattutto i giovani e si manifesta attraverso prese in giro e insulti legati all’aspetto fisico. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza del rispetto e a contrastare le discriminazioni di questo tipo. L’obiettivo è promuovere tra i giovani una cultura in cui la diversità venga accolta e rispettata, riducendo le conseguenze di comportamenti offensivi.
Promuovere tra i giovani una cultura del rispetto e contrastare le discriminazioni legate all’aspetto fisico. Con questo obiettivo prende il via “La vergogna è negli occhi di chi offende”, la prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il bodyshaming. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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