Un nuovo scanner portatile per la vista a Novara | lo strumento per screening precoci sui bambini

A Novara, un'associazione dedicata alla tutela della vista ha ricevuto in dono un autorefrattometro portatile. Questo strumento viene utilizzato per effettuare screening visivi precoci sui bambini, facilitando l’individuazione tempestiva di eventuali problemi visivi. La donazione mira a migliorare le attività di prevenzione e diagnosi precoce, offrendo un supporto utile alle iniziative già in corso nella zona.

L'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Novara e Vco ha ricevuto in donazione un autorefrattometro portatile. Lo strumento è stato presentato a palazzo Bellini dalla fondazione della banca popolare di Novara, che ha finanziato l'intero costo dell'acquisto per potenziare l'ambulatorio di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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