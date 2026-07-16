La porta della Vadese sarà protetta da Mancioli. La K Sport Montecchio Gallo sta cercando un attaccante over e presto annuncerà un under. Luca Rivi, nato nel 1994 e attualmente in uscita dalla stessa squadra, è nel mirino di due club: una squadra di Serie C e una di Serie D.

La K Sport Montecchio Gallo sta scandagliando il mercato per un attaccante over e nel frattempo a breve ufficializzerà un under. Luca Rivi, classe 1994 in uscita dalla K Sport è ‘appetito’ dalla Fermana e dal Rimini. Su Diego Manna, talentuoso centrocampista 2006 ex Urbania e Tolentino, si registra l’interesse del Tropical Coriano e nelle ultime ore della corazzata Aurora Treia. Il Fossombrone ha puntato gli occhi sull’attaccante argentino Nicholas Belloni, nell’ultima stagione divisosi tra l’Atletico Ascoli e Ischia. L’attaccante ex Urbania Riccardo Fagotti è in trattativa avanzata con il Sansepolcro, società che ha già contrattualizzato il centrocampista Bracciatelli ex Fabriano e punta anche l’esterno offensivo, sempre ex Fabriano, Michele Di Cato (classe 2001). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vadese blinda la porta con Mancioli

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