la lucchese blinda la porta con due baby e si attende ancora la risposta di dionisi

La squadra ha scelto di schierare due giovani portieri, entrambi under, per la prossima stagione. La società ha confermato l’acquisto di questi nuovi elementi, mentre resta in attesa di una risposta definitiva da parte di un attaccante, ancora senza conferma. La trattativa per il centravanti coinvolge diversi nomi, ma nessuno ancora ufficializzato. La decisione definitiva dipende da un possibile accordo con il giocatore.

Situazione in stand-by per quanto riguarda l’acquisto del centravanti da mettere in mezzo agli esterni Sirbu e Lorusso, oppure Kernezo e Fedato. La Lucchese aspetta una decisione da parte di Federico Dionisi e intanto ha provveduto a colmare il ruolo dei portieri, che, come noto, saranno entrambi "under", salvo cambiamenti in corso d’opera. Bene. I due "numeri 1" saranno entrambi diciottenni. Il primo è Andrea Giardino, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, dove ha compiuto un’importante trafila culminata con l’inserimento nella formazione under 17, con la quale ha partecipato al campionato di categoria collezionando ben 19 presenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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