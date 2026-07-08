la fiorentina blinda la porta con dragusin dal tottenham

La Fiorentina ha concluso un accordo con il Tottenham per il portiere Dragusin, che sarà in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di determinate condizioni. La società viola ha formalizzato il trasferimento del giocatore, che si unisce alla rosa per la stagione in corso. La formula prevede un contratto temporaneo, senza ulteriori dettagli sulle clausole specifiche. Dragusin si aggiunge così alla rosa del club per rafforzare la porta.

FIRENZE – La Fiorentina blinda la porta con Radu Matei Dragusin, portiere del Tottenham Hotspur. È stato acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni. Dragusin, nato a Bucarest il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed Fa Cup, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’ Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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