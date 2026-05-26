Un uomo di 31 anni, accusato di aver ucciso il fratello minore in un appartamento di famiglia a Princeton, nel New Jersey, è stato trovato morto in carcere. Le autorità ritengono che si sia suicidato. L’episodio riguarda l’uccisione di un giovane avvenuta nel lussuoso alloggio familiare. Non sono stati forniti dettagli sul periodo in cui si è verificato il decesso o sulle modalità. La vicenda è al momento oggetto di indagini.

Matthew Hertgen, 31 anni, il giovane accusato di avere ucciso il fratello minore Joseph nel lussuoso appartamento di famiglia a Princeton, nel New Jersey, è stato trovato morto in carcere in quello che le autorità americane ritengono un suicidio. A riportarlo sono diversi media statunitensi, tra cui il New York Post, che cita fonti investigative e il Mercer County Prosecutor’s Office. Il caso aveva scioccato gli Stati Uniti per la brutalità dell’omicidio avvenuto lo scorso febbraio e per il profilo apparentemente insospettabile della famiglia Hertgen, molto conosciuta nella comunità di Princeton. Matthew e Joseph erano stati entrambi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccide il fratello nel lussuoso appartamento di famiglia e si suicida in carcere: il caso Matthew Hertgen

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