La stampa internazionale ha reagito con entusiasmo alla vittoria dell’Argentina, con molti titoli che celebrano il successo di Messi. Mentre alcuni media britannici si sono concentrati sulle polemiche legate alle decisioni dell’allenatore e alle proteste sullo striscione sulle Malvine, altri hanno sottolineato l’impresa sportiva della nazionale sudamericana. I commenti variano da accuse a critiche, ma l’attenzione generale è rivolta al risultato finale e alla performance dei giocatori.

Se da una parte gli inglesi si arrabbiano e recriminano sulle scelte di Tuchel, parte della stampa estera li affianca sulla questione dello striscione sulle Malvine ma giustamente celebra il trionfo di Messi. In Argentina Olé celebra così lo storico successo: "La maniglia di Dio" con riferimento alla Mano di Dio di Maradona nell'86.. "Puro cuore, l'Argentina ribalta l'Inghilterra ed è in finale" titola il principale quotidiano di Buenos Aires. "Chi non salta è un inglese" è il titolo dell'editoriale di El Pais. "L'hanno rifatto" titola il quotidiano sportivo francese a proposito della finale bis dell'Albiceleste. La tedesca Bild si allinea con gli inglesi: "Le stelle argentine festeggiano con un poster di guerra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La testa di Dio", "L'hanno rifatto": le reazioni della stampa estera alla vittoria dell'Argentina

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Lo so, la cosa viene da lontano. Secondo gli antichi egizi il dio Anubi, signore della morte e dell'oltretomba, il dio degli imbalsamatori, aveva la mia di testa. Mica quella di un pappagallo, o di una mucca. Perché non l’hanno raffigurato con una testa di qualche x.com

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