La nipote di Mussolini trionfa in tv e la stampa estera si scandalizza | ecco cosa dicono dell’Italia
La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha attirato l’attenzione di testate straniere che hanno commentato l’evento, portando alla ribalta le reazioni in Italia e all’estero. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media, generando discussioni e reazioni di vario tipo. La partecipazione e la vittoria di una figura pubblica legata alla storia italiana sono state al centro di numerosi articoli e commenti, mettendo in evidenza come l’evento abbia attraversato i confini nazionali in poche ore.
La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha varcato i confini nazionali con una velocità che nemmeno i social media erano riusciti a prevedere. A meno di ventiquattro ore dalla finale, quando i confetti dorati sono piovuti su di lei incoronandola vincitrice, le principali testate giornalistiche europee e sudamericane si sono affrettate a commentare l’evento. Non con la consueta leggerezza riservata ai reality show, ma con un tono che oscillava tra lo stupore e la perplessità. Il Guardian, El País, El Mundo, Die Welt: tutti hanno dedicato spazio alla notizia, ma con un denominatore comune che ha fatto discutere. Nei titoli e negli articoli, Alessandra non veniva presentata semplicemente come ex politica, attrice o personaggio televisivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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