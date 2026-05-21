La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha attirato l’attenzione di testate straniere che hanno commentato l’evento, portando alla ribalta le reazioni in Italia e all’estero. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media, generando discussioni e reazioni di vario tipo. La partecipazione e la vittoria di una figura pubblica legata alla storia italiana sono state al centro di numerosi articoli e commenti, mettendo in evidenza come l’evento abbia attraversato i confini nazionali in poche ore.

La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha varcato i confini nazionali con una velocità che nemmeno i social media erano riusciti a prevedere. A meno di ventiquattro ore dalla finale, quando i confetti dorati sono piovuti su di lei incoronandola vincitrice, le principali testate giornalistiche europee e sudamericane si sono affrettate a commentare l’evento. Non con la consueta leggerezza riservata ai reality show, ma con un tono che oscillava tra lo stupore e la perplessità. Il Guardian, El País, El Mundo, Die Welt: tutti hanno dedicato spazio alla notizia, ma con un denominatore comune che ha fatto discutere. Nei titoli e negli articoli, Alessandra non veniva presentata semplicemente come ex politica, attrice o personaggio televisivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La nipote di Mussolini trionfa in tv e la stampa estera si scandalizza: ecco cosa dicono dell’Italia

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