Haaland ferma il samba Al ritmo del tamburo | Brasile fuori dal Mondiale le reazioni della stampa
Il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale di un Mondiale per la prima volta in 36 anni, dal 1990. La squadra sudamericana ha perso 2-1 contro la Norvegia, con un gol decisivo di Haaland. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con il pubblico che ha assistito a un match combattuto. La sconfitta ha segnato una svolta storica per il team brasiliano nel torneo.
Non accadeva da 36 anni, dal Mondiale italiano del 1990. Il Brasile fuori agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia di Haaland, è una notizia che sconvolge il mondo del calcio. Fortissima l'eco sulla stampa internazionale, dagli stessi paesi interessati a quelli che hanno osservato da semplici spettatori. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani mondiali. Didascalico il brasiliano O Globo: '"Il Brasile è eliminato e fa la peggior Coppa in 36 anni - si legge in prima pagina -. Come accaduto nel 1990, la Selecao lascia la Coppa agli ottavi di finale. La sconfitta per 2-1 contro la Norvegia segna il periodo più lungo del Brasile senza titolo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Il Ritmo del Brasile: Samba Night all’Hard Rock Cafe RomaAll’Hard Rock Cafe di Roma si terrà la prima “Samba Night”, un evento che segna il debutto di questa serata dedicata alla musica brasiliana.
Haaland fa fuori il Brasile: doppietta nel finale, la Norvegia vola ai quarti del MondialeLa Norvegia ha eliminato il Brasile dagli ottavi di finale del Mondiale 2026, vincendo 2-1.