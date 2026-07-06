Haaland ferma il samba Al ritmo del tamburo | Brasile fuori dal Mondiale le reazioni della stampa

Notizia in breve

Il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale di un Mondiale per la prima volta in 36 anni, dal 1990. La squadra sudamericana ha perso 2-1 contro la Norvegia, con un gol decisivo di Haaland. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con il pubblico che ha assistito a un match combattuto. La sconfitta ha segnato una svolta storica per il team brasiliano nel torneo.