A tavola con Tommaso Zorzi | Altro che seduzione la cucina per me è il ricordo di mia nonna Però a tavola osservo le persone perché è come se fossero nude
Tommaso Zorzi ha condiviso che la cucina per lui rappresenta un ricordo legato alla nonna, piuttosto che un gesto di seduzione. Ha spiegato di osservare le persone a tavola come se fossero scoperte, quasi nude, senza entrare in dettagli più approfonditi. Inoltre, ha descritto se stesso come una persona che preferisce stare a casa, leggere o rilassarsi sul divano, piuttosto che frequentare locali o eventi mondani.
E invece non è solo così: Tommaso sembra essere anche un perfetto uomo di casa, uno di quelli che danno l'impressione di star bene sul divano più che in discoteca, o di preferire un libro alla mondanità, un tè a un aperitivo. Purché sia in una porcellana come si deve, d'arredamento contemporaneo, come quelle della sua nuova linea Pina1930, che riprende le estetiche vintage della tavola portandole nella contemporaneità del modernariato chic, e ci aggiunge anche un tocco fiabesco con un rimando ai personaggi delle favole classiche. Non solo piatti e tazzine, ma un'idea diversa di home decor, che racconta una passione per gli oggetti di design e l’arte della tavola che Tommaso Zorzi ha da tempo e che ha affinato attraverso la partecipazione al programma televisivo Cortesie per gli ospiti in qualità di giudice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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