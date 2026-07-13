Tommaso Zorzi ha condiviso che la cucina per lui rappresenta un ricordo legato alla nonna, piuttosto che un gesto di seduzione. Ha spiegato di osservare le persone a tavola come se fossero scoperte, quasi nude, senza entrare in dettagli più approfonditi. Inoltre, ha descritto se stesso come una persona che preferisce stare a casa, leggere o rilassarsi sul divano, piuttosto che frequentare locali o eventi mondani.

E invece non è solo così: Tommaso sembra essere anche un perfetto uomo di casa, uno di quelli che danno l'impressione di star bene sul divano più che in discoteca, o di preferire un libro alla mondanità, un tè a un aperitivo. Purché sia in una porcellana come si deve, d'arredamento contemporaneo, come quelle della sua nuova linea Pina1930, che riprende le estetiche vintage della tavola portandole nella contemporaneità del modernariato chic, e ci aggiunge anche un tocco fiabesco con un rimando ai personaggi delle favole classiche. Non solo piatti e tazzine, ma un'idea diversa di home decor, che racconta una passione per gli oggetti di design e l’arte della tavola che Tommaso Zorzi ha da tempo e che ha affinato attraverso la partecipazione al programma televisivo Cortesie per gli ospiti in qualità di giudice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A tavola con Tommaso Zorzi: «Altro che seduzione, la cucina per me è il ricordo di mia nonna. Però a tavola osservo le persone, perché è come se fossero nude»

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