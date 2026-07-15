A Lucignano, una grande tavola apparecchiata con creazioni in bronzo brunito e due pantere nere a sorvegliare la scena è stata inaugurata venerdì 10 luglio 2026. La mostra-evento, intitolata “La Tavola delle Pantere Nere”, si svolge nelle sale di Palazzo San Cristoforo. Sono esposte opere di Giovanni Raspini, che ha aperto ufficialmente l’esposizione. La scena comprende candelieri e altri oggetti decorativi in bronzo.

Una grande tavola apparecchiata, creazioni in bronzo brunito e due maestose pantere nere a sorvegliare la scena. È il cuore de “La Tavola delle Pantere Nere”, la mostra-evento inaugurata venerdì 10 luglio 2026 da Giovanni Raspini nelle sale di Palazzo San Cristoforo, a Lucignano. L’esposizione riporta al centro uno dei temi storici della maison toscana: l’arte della tavola. Un universo creativo che affianca da sempre la produzione di gioielli e che traduce lo stile del marchio in oggetti destinati alla convivialità e al vivere quotidiano. Sul grande tavolo allestito nelle sale affrescate del palazzo trovano posto posate, cucchiai da servizio, piatti, piccoli vassoi, alzatine, portatovaglioli e candelieri. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Lucignano la tavola è servita, tra bronzo, candelieri e pantere nere

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