La tattica scellerata di Tuchel da licenziamento immediato per come ha distrutto il sogno inglese

Notizia in breve

Thomas Tuchel ha schierato una formazione che ha portato alla sconfitta in semifinale mondiale, scegliendo di adottare un modulo offensivo e rischioso. La sua decisione ha portato alla perdita della partita, eliminando la squadra dalla competizione. La strategia adottata ha suscitato molte critiche, considerando le conseguenze sulla qualificazione e l’immagine del team. La scelta ha fatto discutere anche tra gli analisti sportivi.