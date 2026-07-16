La tattica scellerata di Tuchel da licenziamento immediato per come ha distrutto il sogno inglese
Thomas Tuchel ha schierato una formazione che ha portato alla sconfitta in semifinale mondiale, scegliendo di adottare un modulo offensivo e rischioso. La sua decisione ha portato alla perdita della partita, eliminando la squadra dalla competizione. La strategia adottata ha suscitato molte critiche, considerando le conseguenze sulla qualificazione e l’immagine del team. La scelta ha fatto discutere anche tra gli analisti sportivi.
Thomas Tuchel decide letteralmente di perdere una semifinale mondiale con le sue scelte. Da licenziare in tronco anche per dare un segnale a tutti i difensivisti del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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