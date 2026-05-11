Giuli da Meloni colloquio di un' ora dopo il licenziamento dei vertici del Mic La premier ha ribadito il suo sostegno
Il ministro della Cultura ha incontrato oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, in un colloquio durato circa un'ora. L'incontro è avvenuto poco dopo il licenziamento dei vertici del Mic, e durante la conversazione la premier ha ribadito il suo sostegno. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui contenuti specifici del colloquio, né sui motivi dietro la decisione di cambiare i vertici dell'ente.
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto e ottenuto» di incontrare oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, «al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo». Lo indicano fonti di Palazzo Chigi, che rimarcano come «negli ultimi giorni si sono susseguite voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’Esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione» tra il ministro Giuli, la presidente del Consiglio e altri esponenti del Governo, «ricostruzioni prive di fondamento». Da parte di Meloni «è stata ribadita la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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