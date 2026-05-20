La squadra inglese e Thomas Tuchel affrontano la preoccupazione per la piacevole attività della Coppa del Mondo 2026

Una notizia di oggi riguarda la nazionale maschile inglese impegnata ai Mondiali 2026. Il tecnico Thomas Tuchel ha espresso preoccupazione riguardo alla condizione della squadra, riferendo di problemi di sonno tra i giocatori. La competizione si svolge quest’estate e la squadra si sta preparando per affrontare le sfide del torneo. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che monitorano gli sviluppi in vista delle partite imminenti.

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