Il 3 luglio, una ex top model e volto di una popolare trasmissione televisiva si è sposata con uno sceneggiatore in una cerimonia in municipio sul Lago d'Orta. La sposa indossava un abito couture firmato Gilles Mendel. La cerimonia si è tenuta in Piemonte, in Italia. La coppia ha scelto di sposarsi in un luogo suggestivo sulle sponde del lago. Non sono stati forniti dettagli su altre partecipazioni o testimoni.

L ’amore arriva quando meno te lo aspetti. È proprio questo quello che è successo a Paulina Porizkova, 61 anni, ex top model ceca e volto storico di America’s Next Top Model, che il 3 luglio ha sposato lo sceneggiatore Jeff Greenstein, 63 anni, con una cerimonia in municipio sul Lago d’Orta, in Piemonte. Un momento intimo con meno di 100 invitati. 10 idee look da invitata da copiare alle Royal. guarda le foto L’amore tra Paulina Porizkova e Jeff Greenstein. Prima di incontrare Greenstein, Porizkova era pronta ad arrendersi. «Ero su Raya (app di incontri) da circa cinque anni e avevo ricevuto forse cinque messaggi», ha raccontato a People. « Le donne più mature come me sono invisibili su quei siti ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La supermodella ha sposato lo sceneggiatore Jeff Greenstein sul Lago d'Orta, in Italia, con un abito couture firmato Gilles Mendel

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Paulina Porizkova Marries Jeff Greenstein in Italy After 3 Years Together

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