La supermodella 60enne ha chiuso lo show Cruise 2027 di Demna con un abito nero ricoperto di piume
Una supermodella di 60 anni ha concluso lo show Cruise 2027 di un noto stilista indossando un abito nero ricoperto di piume. Alla fine della passerella, ha percorso la passerella con passo deciso, mentre il pubblico osservava attentamente. Durante l’evento, è stata ascoltata una canzone di Lady Gaga, tratta dal film Il Diavolo veste Prada 2. La modella ha pronunciato alcune parole mentre camminava, esprimendo sensazioni di libertà e di autenticità.
« «Cammino, mi sento favolosa. Mi sento libera, mi sento eccezionalmente me » canta Lady Gaga in Runway per Il Diavolo veste Prada 2. Forse è proprio questo quello a cui stava pensando Cindy Crawford mentre sfilava per Gucci a Times Square. Per chi nasce per la runway, come la supermodella 60enne, non vale lo stesso concetto di tempo dei comuni mortali. Dal lunedì alla domenica, dai venti ai sessant’anni, la passerella è casa, il luogo migliore in cui esprimere se stessi. Gli esercizi per dimagrire di Cindy Crawford. guarda le foto La sfilata Gucci a New York, il trionfo di Demna e del GucciCore. La sfilata Gucci a Time Square è stata una delle sfide più belle i difficile della maison. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sullo stesso argomento
Elena D’Amario ad Amici 2026 con l’abito di piume: chi ha vestito la ballerina nella quinta puntataElena D'Amario è tra le grandi protagoniste del serale di Amici 2026, dove ricopre ancora una volta i panni di giudice.
Un guardaroba ridotto all’essenziale ha definito la presenza di Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Cruise 2027 a BiarritzUn guardaroba ridotto all’essenziale ha definito la presenza di Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Cruise 2027: pochi capi, scelti con...