La supermodella 60enne ha chiuso lo show Cruise 2027 di Demna con un abito nero ricoperto di piume

Una supermodella di 60 anni ha concluso lo show Cruise 2027 di un noto stilista indossando un abito nero ricoperto di piume. Alla fine della passerella, ha percorso la passerella con passo deciso, mentre il pubblico osservava attentamente. Durante l’evento, è stata ascoltata una canzone di Lady Gaga, tratta dal film Il Diavolo veste Prada 2. La modella ha pronunciato alcune parole mentre camminava, esprimendo sensazioni di libertà e di autenticità.

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