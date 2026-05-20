Con l' abito lingerie effetto babydoll ma lungo fino ai piedi la supermodella di 57 anni ha rubato la scena alle attrici sul tappeto rosso della Croisette
Durante la serata di apertura della 79ª edizione del Festival di Cannes, una supermodella di 57 anni ha attirato l'attenzione indossando un abito lingerie con effetto babydoll lungo fino ai piedi, creando un forte impatto visivo sul tappeto rosso. La modella ha scelto un look firmato da Roberto Cavalli, che ha sfilato alla première del film “Amarga Navidad”. La presenza di questa figura ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e i media presenti alla manifestazione.
Helena Christensen ha scelto Roberto Cavalli per il red carpet della première di Amarga Navidad ( Bitter Christmas ) durante la 79ª edizione del Festival di Canne s, il 19 maggio 2026. Il look, dalla collezione Fall Winter 2026-27 firmata da Fausto Puglisi, è un abito-lingerie in pizzo Chantilly nero, arricchito da ricami déchiré in chiffon di seta applicati a mano lungo la silhouette. La trasparenza del design è bilanciata da un décolleté in velluto nero, rifinito da un delicato galon di pizzo, mentre l’orlo a godet svasato chiude l’insieme con un bordo in velluto. Un abito scenico, in equilibrio tra sensualità ed eleganza. Il trend del pizzo nero, da provare a 50 anni. 🔗 Leggi su Amica.it
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