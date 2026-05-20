Con l' abito lingerie effetto babydoll ma lungo fino ai piedi la supermodella di 57 anni ha rubato la scena alle attrici sul tappeto rosso della Croisette

Durante la serata di apertura della 79ª edizione del Festival di Cannes, una supermodella di 57 anni ha attirato l'attenzione indossando un abito lingerie con effetto babydoll lungo fino ai piedi, creando un forte impatto visivo sul tappeto rosso. La modella ha scelto un look firmato da Roberto Cavalli, che ha sfilato alla première del film “Amarga Navidad”. La presenza di questa figura ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e i media presenti alla manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui