Hbo Max | annunciata una nuova docu-serie sulla catastrofe chimica di Seveso del 1976

Notizia in breve

Hbo Max ha annunciato una nuova docu-serie in tre episodi sulla catastrofe chimica di Seveso del 1976. La serie ripercorre i momenti dell’incidente, i danni ambientali e le conseguenze sulla popolazione. La produzione sarà disponibile a breve sulla piattaforma. I tre episodi approfondiranno le cause e gli effetti dell’incidente, con testimonianze e immagini d’archivio. La serie si concentrerà sui fatti accaduti in quella giornata e sulle ripercussioni successive.