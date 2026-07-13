Hbo Max | annunciata una nuova docu-serie sulla catastrofe chimica di Seveso del 1976
Hbo Max ha annunciato una nuova docu-serie in tre episodi sulla catastrofe chimica di Seveso del 1976. La serie ripercorre i momenti dell’incidente, i danni ambientali e le conseguenze sulla popolazione. La produzione sarà disponibile a breve sulla piattaforma. I tre episodi approfondiranno le cause e gli effetti dell’incidente, con testimonianze e immagini d’archivio. La serie si concentrerà sui fatti accaduti in quella giornata e sulle ripercussioni successive.
Hbo Max lancia una nuova docu-serie in tre episodi dedicata al disastro ambientale di Seveso del 1976. Il progetto originale arriverà presto sulla piattaforma. La piattaforma di streaming si appresta a ripercorrere una delle pagine più drammatiche della cronaca contemporanea e della storia industriale del nostro Paese. In concomitanza con il cinquantesimo anniversario dell’evento, Hbo Max ha ufficializzato la realizzazione di una produzione originale inedita, strutturata in tre puntate, dal titolo “Seveso – Il disastro della diossina“. La notizia dello sviluppo del nuovo format e le prime indiscrezioni sulla composizione della troupe televisiva sono state fornite dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it
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