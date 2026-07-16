I residenti di Vernazza si sono rivolti alle autorità per segnalare i rumori provenienti dalla stazione ferroviaria. Le lamentele riguardano sia il traffico di treni e persone, sia gli annunci sonori riprodotti ad alto volume dagli altoparlanti. Questi ultimi vengono diffusi continuamente, disturbando il riposo di abitanti e visitatori. La questione riguarda sia le fermate temporanee per il carico e lo scarico di turisti, sia il passaggio dei treni in transito.

Che sia in transito, o che fermi in stazione per caricare e scaricare orde di turisti, rimane sempre un problema. Per non parlare poi degli annunci sonori, voci registrate diffuse ad alto volume dagli altoparlanti disseminati un po’ ovunque all’interno della stazione e che tolgono il sonno a residenti e turisti. Una fonte di rumore e di disagi, la stazione ferroviaria di Vernazza, tanto da spingere più di centocinquanta persone a firmare una petizione che è stata inviata, oltre che al Comune, anche a Rfi, Trenitalia e Arpal. Nonostante le segnalazioni dei mesi scorsi, nulla sembra cambiato, costringendo i residenti ma anche i titolari delle attività ricettive che sorgono nei pressi della stazione ferroviaria a mettere nero su bianco tutto il proprio malessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stazione nel mirino. I residenti di Vernazza esasperati dai rumori

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