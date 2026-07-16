L’Unione europea sta destinando alla difesa una quantità crescente di risorse, con l’obiettivo di rafforzare capacità militari rimaste a lungo sottofinanziate. L’aumento riguarda quasi tutti gli Stati membri, ma non coincide automaticamente con una maggiore capacità europea. Il risultato dipende da come vengono impiegati i fondi, dal livello di coordinamento degli acquisti e dallo spazio riservato a ricerca, innovazione e programmi comuni. I nuovi dati dell’Agenzia europea per la difesa mostrano due tendenze parallele. Da una parte, i bilanci crescono rapidamente e una quota sempre maggiore viene destinata agli equipaggiamenti. Dall’altra, la spesa continua a essere organizzata soprattutto su base nazionale, con livelli di cooperazione limitati e investimenti tecnologici che avanzano meno velocemente degli acquisti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La spesa per la difesa cresce, la cooperazione no. Il dilemma europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo record per la spesa militare globale: ora bisogna sciogliere il dilemma della sicurezzaNel 2025, la spesa militare mondiale ha raggiunto un nuovo massimo, superando ogni precedente dato e attestandosi a circa 2 trilioni di dollari.

Roma, la cooperazione del gol: la difesa trascina GasperiniA Roma, la squadra sta vivendo un cambiamento tattico che ha rafforzato il reparto difensivo, portandolo a diventare un elemento chiave anche nella...

Temi più discussi: Più armi, più spesa: il conto dell’Italia per arrivare al 5% NATO sfiora i 500 miliardi; Per l’Italia arrivare al 5% di spesa militare costerebbe 500 miliardi; Spese per la Difesa UE: 418 miliardi nel 2025, previsti 454 miliardi nel 2026; Spesa militare o stato sociale: in Italia i diritti restano al verde.

La spesa per la difesa dei 27 Stati membri dell’Ue ha raggiunto i 419 miliardi di euro, un incremento del 20 per cento rispetto al 2024, per raggiungere il 2,2 per cento del Pil, secondo i dati pubblicati oggi dall’Agenzia europea della difesa nel suo Defence Dat x.com

La spesa per la difesa cresce, la cooperazione no. Il dilemma europeoL’Unione europea sta destinando alla difesa una quantità crescente di risorse, con l’obiettivo di rafforzare capacità militari rimaste a lungo sottofinanziate. L’aumento riguarda quasi tutti gli Stati ... formiche.net

L'Unione europea ha aumentato la spesa per la difesa a 418 miliardi di euro, raggiunto il 2,2% del PilUn incremento del 47% rispetto al 2022. La spesa potrebbe raggiungere 547 miliardi di euro entro il 2029, secondo il rapporto dell'Agenzia europea per la Difesa ... italiaoggi.it