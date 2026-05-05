Nuovo record per la spesa militare globale | ora bisogna sciogliere il dilemma della sicurezza

Da ilfattoquotidiano.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la spesa militare mondiale ha raggiunto un nuovo massimo, superando ogni precedente dato e attestandosi a circa 2 trilioni di dollari. Lo comunica lo Stockholm International Peace Research Institute, che monitora le spese militari a livello internazionale. La notizia arriva in un periodo in cui molte nazioni stanno affrontando il dibattito sulla priorità tra investimenti in difesa e altre aree di spesa.

Mentre tutto il mondo si apprestava a festeggiare il Primo Maggio, il Sipri – lo Stockholm International Peace Research Institute che monitora le spese militari internazionali – ci informava che nel 2025 la spesa militare globale è stata spinta al nuovo record di 2.887 miliardi di dollari, l’undicesimo aumento consecutivo. L’Italia non fa eccezione: “con un aumento del 20%, il nostro Paese è tra i principali contributori della spirale militarista europea” – scrive a commento di questi dati la Rete Italiana Pace e Disarmo – rientrando stabilmente nel gruppo dei primi 15 Paesi della classifica derivante dai dati Sipri”. Insomma,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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