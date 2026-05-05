Nuovo record per la spesa militare globale | ora bisogna sciogliere il dilemma della sicurezza

Nel 2025, la spesa militare mondiale ha raggiunto un nuovo massimo, superando ogni precedente dato e attestandosi a circa 2 trilioni di dollari. Lo comunica lo Stockholm International Peace Research Institute, che monitora le spese militari a livello internazionale. La notizia arriva in un periodo in cui molte nazioni stanno affrontando il dibattito sulla priorità tra investimenti in difesa e altre aree di spesa.

Mentre tutto il mondo si apprestava a festeggiare il Primo Maggio, il Sipri – lo Stockholm International Peace Research Institute che monitora le spese militari internazionali – ci informava che nel 2025 la spesa militare globale è stata spinta al nuovo record di 2.887 miliardi di dollari, l’undicesimo aumento consecutivo. L’Italia non fa eccezione: “con un aumento del 20%, il nostro Paese è tra i principali contributori della spirale militarista europea” – scrive a commento di questi dati la Rete Italiana Pace e Disarmo – rientrando stabilmente nel gruppo dei primi 15 Paesi della classifica derivante dai dati Sipri”. Insomma,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo record per la spesa militare globale: ora bisogna sciogliere il dilemma della sicurezza Notizie correlate Spesa militare record: il mondo spende 2.887 miliardi di dollari? Cosa scoprirai Quali settori civili perderanno fondi per finanziare il nuovo riarmo? Come influirà la spesa della Spagna e della Germania sul PIL?... Università Dante Alighieri: focus su “Guerra, spesa militare e tagli al sociale nell’economia globale"Mercoledì 22 aprile alle ore 17, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Aula Magna “G. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maratona, clamoroso a Londra: Sawe abbatte il muro delle due ore; Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo; Nuovo record per una moto italiana in asta, è una MV Augusta; A Londra il nuovo record del tiramisù più lungo del mondo. Tutte le curiosità sull'impresa storica. Istat, in Toscana nuovo record di denatalità nel 2024Leggero calo per la popolazione residente in Toscana nel 2024, dove si è registrato, come nel resto d'Italia, un nuovo record di denatalità, 127 in meno rispetto al 2023. . È la fotografia che emerge ... ansa.it Singapore, nuovo record storico per i veicoli elettriciI veicoli elettrici hanno raggiunto un nuovo record storico a Singapore nel primo trimestre del 2026, arrivando a coprire il 57,6% delle nuove immatricolazioni e superando per la prima volta i modelli ... ansa.it CILIEGIE PRIMAGGIOLINE Oggi un nuovo record personale di precocità climatica: mai avevo osservato delle ciliegie (Prunus avium) già mature al nord Italia ( #Trieste) al #4maggio x.com NUOVO RECORD PER L’INVINCIBILE SINNER! Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia del tennis. Il NUMERO 1 al Mondo diventa il primo giocatore di sempre a conquistare cinque tornei consecutivi del Masters 1 - facebook.com facebook