Roma la cooperazione del gol | la difesa trascina Gasperini

A Roma, la squadra sta vivendo un cambiamento tattico che ha rafforzato il reparto difensivo, portandolo a diventare un elemento chiave anche nella fase offensiva. La nuova disposizione in campo ha permesso ai difensori di contribuire attivamente alla manovra e alla creazione di occasioni da rete. Questa evoluzione ha influenzato le recenti prestazioni e rappresenta un aspetto centrale nella rincorsa alla qualificazione in Champions League.

La rincorsa alla Champions League della Roma passa per una metamorfosi tattica che ha trasformato il reparto difensivo nel principale volano della produzione offensiva di Gian Piero Gasperini. Nella serata dell’Olimpico, il netto 4-0 alla Fiorentina ha certificato la forza di un collettivo capace di sopperire anche al raro digiuno del centravanti Donyell Malen, protagonista finora di dodici centri da metà gennaio ma fermato nell’ultimo turno solo dai legni. Come analizzato dal Corriere della Sera, il segreto del tecnico di Grugliasco risiede in una coralità che ha portato ben venti marcatori diversi a referto in stagione, confermando che il sistema prevale sistematicamente sul singolo.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Bologna-Roma: Koné fuori, Gasperini ripensa la difesa Leggi anche: La rivoluzione silenziosa di Gasperini: la Roma blinda la difesa e prenota l’Europa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Codeway 2026: a Roma tre giorni per ripensare la cooperazione; A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione; Codeway Expo 2026: la cooperazione cambia paradigma e guarda al settore privato; Il Vice Ministro Cirielli incontra il Vice Primo Ministro Gherasimov: sostegno al percorso europeo della Moldova e rafforzamento della cooperazione bilaterale – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazioneTre giorni di panel, incontri e opportunità per le aziende che si rivolgono ai mercati della cooperazione internazionale ... romatoday.it A Roma prende avvio la Carta di Roma 2026 per la cooperazione culturale tra Italia e UcrainaA Roma, nello spazio Esperienza Europa – presso l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Italia e Ucraina si incontrano per la firma della Carta di Roma. theartlibido.com Maxi operazione antimafia: elicotteri e GIS in azione tra Roma e provincia - facebook.com facebook Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino x.com