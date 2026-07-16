Gli Stati Uniti e la Cina stanno competendo per il controllo delle reti oceaniche, secondo quanto riferito. La crisi tra Stati Uniti e Iran del 2025-2026 ha evidenziato come la geografia mantenga un ruolo centrale, nonostante la globalizzazione. La disputa coinvolge rotte marittime strategiche e infrastrutture sottomarine, con entrambe le potenze che cercano di rafforzare la propria presenza nelle acque internazionali. La questione si inserisce in un quadro di tensioni più ampie tra le due nazioni, focalizzate anche sul dominio tecnologico e militare.

La crisi tra Stati Uniti e Iran del 2025-2026 ha ricordato al mondo una verità che la globalizzazione aveva temporaneamente occultato: la geografia continua a contare. Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota rilevante delle esportazioni energetiche mondiali, è tornato improvvisamente al centro delle preoccupazioni strategiche globali. Ogni minaccia alla libertà di navigazione ha provocato immediate ripercussioni sui mercati energetici, sulle compagnie assicurative e sulle catene di approvvigionamento internazionali. Ma mentre l’attenzione dell’opinione pubblica è concentrata sul Golfo Persico, un altro stretto, a migliaia di chilometri di distanza, sta assumendo un’importanza crescente nella competizione strategica tra Stati Uniti e Cina: lo Stretto di Malacca. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La sfida tra Usa e Cina si gioca sulle reti oceaniche. Scrive Preziosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHINA vs GLA TOXIN on CONQUEST! | Epic Showdown | C&C Generals Zero Hour

Notizie e thread social correlati

La rivalità tra Usa e Cina è l’asse centrale dell’ordine internazionale. Scrive Skylar MastroLa tensione tra gli Stati Uniti e la Cina continua a influenzare gli equilibri globali, con entrambe le nazioni che adottano strategie di...

La Cina non (video) gioca più: porte chiuse alle schede Nvidia, sfida globale agli Usa su chip e IALa Cina ha vietato l'importazione e la vendita della scheda Nvidia RTX 5090D V2, segnando una stretta su prodotti tecnologici americani.