La tensione tra gli Stati Uniti e la Cina continua a influenzare gli equilibri globali, con entrambe le nazioni che adottano strategie di rafforzamento militare, commerciale e tecnologico. Le decisioni prese da entrambi i governi nelle ultime settimane riguardano settori come il commercio, la sicurezza e l’innovazione. Questo confronto si riflette anche in accordi e sanzioni, mentre le due potenze cercano di consolidare il proprio ruolo a livello mondiale.

La competizione tra Stati Uniti d’America e Cina rappresenta oggi l’asse centrale dell’ordine internazionale. Tuttavia, questa rivalità non si sviluppa in condizioni simmetriche. Al contrario, essa è profondamente influenzata da una tensione strutturale nella strategia americana: la difficoltà di concentrare risorse e attenzione sull’Indo-Pacifico pur mantenendo impegni globali estesi. Tale vincolo condiziona non solo la postura militare di Washington, ma anche la credibilità della deterrenza e la coesione del sistema di alleanze. Gli Stati Uniti hanno dichiarato più volte di voler dare priorità all’Indo-Pacifico, ma questa strategia non è mai stata pienamente implementata.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La rivalità tra Usa e Cina è l’asse centrale dell’ordine internazionale. Scrive Skylar Mastro

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