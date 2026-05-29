La Cina ha vietato l'importazione e la vendita della scheda Nvidia RTX 5090D V2, segnando una stretta su prodotti tecnologici americani. La decisione non si limita alla componente gaming, ma si inserisce in una strategia più ampia di ostacolare l'accesso alle tecnologie avanzate di chip e intelligenza artificiale statunitensi. La mossa rappresenta un passo concreto nel confronto globale tra Cina e Stati Uniti su controllo e sviluppo di tecnologie critiche.

La decisione cinese di vietare la RTX 5090D V2 di Nvidia non riguarda soltanto una scheda grafica per videogiochi. È un segnale politico, industriale e strategico. La scheda era stata progettata per il mercato cinese, adattata alle restrizioni americane sulle esportazioni e formalmente destinata a videogiocatori, creatori grafici e animatori tridimensionali. Ma, come spesso accade nella tecnologia contemporanea, la frontiera tra uso civile, uso professionale e uso strategico è ormai quasi scomparsa. Una scheda nata per il gioco può diventare uno strumento per sviluppatori di intelligenza artificiale. Una componente commerciale può diventare accesso indiretto a un’architettura tecnologica sensibile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina non (video) gioca più: porte chiuse alle schede Nvidia, sfida globale agli Usa su chip e IA

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