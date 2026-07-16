Durante la finale mondiale tra Spagna e Argentina, prevista domenica a New York, si prevede che molti tifosi italiani sosterranno Lautaro Martinez. La partita potrebbe rappresentare un momento importante per il giocatore, che milita in un club del nostro campionato. La presenza di numerosi supporter italiani alla partita sottolinea il legame tra il giocatore e il pubblico del nostro calcio. La sfida tra le due nazionali si svolgerà in un contesto di grande attesa e attenzione internazionale.

Al kick off della finale mondiale di domenica a New York potrebbe arrivare un altro, ennesimo duro colpo alla nobiltà - invero decaduta - del nostro campionato. Se Scaloni infatti non dovesse presentare nell'undici iniziale Lautaro Martinez (subentrato dalla panchina nelle ultime tre partite contro Egitto, Svizzera e Inghilterra), la Serie A si ritroverebbe senza rappresentanti in una finale mondiale., Da quando - nell'estate del 1980 - sono state riaperte le frontiere non era mai successo. Togliendo ovviamente le sfide con l'Italia in campo (vincente o perdente) del 1982, 1994 e 2006, sempre almeno una stella del campionato italiano aveva brillato nella partita più iconica del quadriennio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Serie A tifa Lautaro Martinez nella finalissima tra Spagna e Argentina: ecco perché

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