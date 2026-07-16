Dopo il voto sulle preferenze, Ignazio La Russa ha dichiarato che non si tratta di una sfiducia al governo, ma ha avvertito che ci saranno conseguenze politiche. Ha aggiunto che con maggiore attenzione si sarebbe potuto evitare il risultato, senza entrare nei dettagli. La Russa ha parlato per la prima volta dopo l'esito della votazione, senza specificare ulteriori azioni o reazioni ufficiali.

«Non è un voto di sfiducia al governo, ma con un po’ più di attenzione si poteva evitare». Ignazio La Russa interviene per la prima volta dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze e, nelle interviste al Messaggero e al Corriere della Sera, invita a distinguere il piano parlamentare da quello politico, senza però nascondere che nella maggioranza si apre una fase di riflessione. «Intanto mi lasci dire che il voto non è una sfiducia al governo», chiarisce La Russa. «Sarebbe diverso e più grave se fosse stata bocciata la legge. Qui siamo di fronte alla bocciatura di un singolo emendamento». Tuttavia aggiunge: «Non è un atto di sfiducia anche se, ripeto, può comportare conseguenze politiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa dopo il voto sulle preferenze: «Non è una sfiducia al governo, ma ci saranno conseguenze politiche»

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