Il presidente ha dichiarato che il voto era a rischio, ma ha ribadito che non ci sarà sfiducia. Ha aggiunto che l’emendamento coinvolgeva esclusivamente i partiti di Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Nonostante le conseguenze politiche possano essere significative, La Russa ha sottolineato che nessuna sfiducia è prevista. La discussione si è concentrata sulla natura dell’emendamento e sulla sua firma, che era limitata ai due gruppi politici.

«Era un voto a rischio, si è sempre saputo».E non per questo la batosta brucia meno, presidente Ignazio La Russa?«Si, vero. Ma l’emendamento era a firma solo di FdI e Noi Moderati. La norma sulle preferenze non era nel testo base della legge presentato dalla maggioranza. Questo è un dato importante, che nei commenti è stato messo in ombra». Se Meloni sapeva che la maggioranza era spaccata, perché ha tirato dritto? Per stanare gli alleati?«Assolutamente no. C’è chi ritiene che le preferenze possano creare problemi di trasparenza e chi, come FdI, ritiene che la cosa più importante sia dare al popolo la possibilità di scegliere i propri rappresentanti». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ignazio La Russa: «Ogni voto può avere conseguenze politiche, ma nessuna sfiducia»

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Legge elettorale, La Russa: Se è un infortunio il Senato può correggere voto

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