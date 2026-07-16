La Roma avanza su Tresoldi e precede Atlético Madrid e Dortmund

La Roma si è fatta avanti per il difensore Tresoldi, superando le trattative con l’Atlético Madrid e il Borussia Dortmund. La notizia è stata diffusa online pochi minuti fa da TransfermarketWeb, senza ancora ricevere smentite ufficiali. Al momento, non ci sono conferme definitive da parte di club o agenti coinvolti. La trattativa sembra essere in fase di sviluppo, ma i dettagli restano ancora riservati.

2026-07-16 11:37:00Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Roma intensifica la ricerca di Nicolò Tresoldi. Secondo Il Messaggero i Giallorossi hanno compiuto progressi significativi negli ultimi giorni e si sono mossi per bloccare l’attaccante del Club Brugge prima che i club rivali possano fare la loro mossa. Atlético Madrid e Borussia Dortmund sono entrambe interessate all’attaccante dopo una stagione impressionante in cui ha segnato 23 gol e fornito nove assist in 58 presenze. Affare Tresoldi non legato a Dovbyk... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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