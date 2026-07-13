Roma concorrenza per Tresoldi | l’attaccante cercato da Atletico Madrid e Borussia Dortmund

La Roma ha ottenuto il via libera dal calciatore per il trasferimento, secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo. Tuttavia, sul giocatore si sono fatti avanti anche club stranieri, tra cui due squadre di Premier League e una di Bundesliga. La concorrenza internazionale si sta intensificando, complicando la trattativa. La società giallorossa ha già raggiunto un accordo con il calciatore, ma ora deve confrontarsi con l'interesse di altri club.

Sfumato il colpo Greenwood, la Roma punta i fari su un altro profilo offensivo internazionale, Nicolò Tresoldi. I giallorossi hanno già raggiunto il “sì” del calciatore, come riportato da “Il Corriere dello Sport”, ma negli ultimi giorni è aumentata la concorrenza dall’estero per l’italo-tedesco. Sirene da Spagna e Germania. L’ultima stagione del classe 2004 al Club Brugge è stata sfavillante, i 19 gol in campionato hanno reso Tresoldi una vera perla di questa finestra di calciomercato. Come riporta il sito tedesco “Fussballdaten”, oltre Gasperini, anche Diego Simeone ritiene il giovane attaccante un profilo prezioso per il suo Atletico Madrid, con i Colchoneros che hanno trovato un accordo di massima con il calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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