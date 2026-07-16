La 23enne Simonetta Vespucci, musa di Botticelli, è morta a causa di un tumore. La causa della morte non fu tubercolosi, come si pensava in passato. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La giovane, nota come Venere di Botticelli, era considerata una delle figure più celebri del Rinascimento. La sua morte risale a diversi secoli fa, ma la scoperta ha riaperto il dibattito sulle cause della sua scomparsa.

Non fu tubercolosi la causa della morte della Venere di Botticcelli. La 23enne Simonetta Vespucci, musa dell'artista Sandro, tradizionalmente identificata con la protagonista della celebre "Nascita di Venere" oggi agli Uffizi di Firenze, fu stroncata da un tumore, precisamente un'apoplessia ipofisaria: si tratta di un'espansione drastica ed emorragica di un tumore cerebrale benigno, probabilmente provocata da un forte trauma psicofisico o da una violenza sessuale., A ricostruire la possibile diagnosi dopo 550 anni, anche grazie all'utilizzo di un algoritmo di riconoscimento facciale applicato ai dipinti, è stato un team internazionale formato da ricercatori della Queen Mary University di Londra, dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e dell'Università della California. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La ricerca, la Venere di Botticelli è morta a causa di un tumore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La scoperta di due ricercatori: la “venere” di Botticelli aveva un tumoreDue ricercatori hanno scoperto che la “Venere” di Botticelli non morì di tubercolosi come si pensava da secoli.

“Non è stata la tubercolosi”: la Venere e musa di Botticelli morì per un tumore alla testa (“forse aggravato da uno stupro”). Lo svela uno studio 550 anni dopoUno studio recente ha rivelato che Simonetta Vespucci, ispiratrice del volto della Venere di Botticelli, non morì di tubercolosi come si pensava, ma...

Temi più discussi: Botticelli, come morì la Venere: l'ipotesi dello stupro e del tumore al cervello; La Venere di Botticelli non morì di tubercolosi? La nuova ipotesi che riapre il mistero di Simonetta Vespucci; ‘Venere vs Primavera’: le due icone si guardano negli occhi con il nuovo allestimento agli Uffizi; Il bello. Il brutto. Il kitsch.

A provocare la morte, a soli 23 anni, di Simonetta Vespucci, musa di Botticelli, protagonista della ‘Nascita di Venere’, sarebbe stata una complicanza provocata da un tumore. La diagnosi è stata ricostruita grazie ad un algoritmo di riconoscimento facciale. x.com

Uno studio sui dipinti di Botticelli rivela che la musa che ispirò la Venere morì di tumoreUn nuovo studio pubblicato sulla rivista Endocrinology, Diabetes & Metabolism, ha ipotizzato la diagnosi che spiegherebbe la morte di Simonetta Vespucci, celebre volto dei dipinti di Botticelli, anche ... msn.com

La Venere di Botticelli non morì di tubercolosi: parla il professor Pozzilli, che dopo 550 anni riapre il casoIl professor Paolo Pozzilli propone una nuova spiegazione sulla causa della morte di Simonetta Vespucci, la donna che ispirò la Venere di Botticelli ... fanpage.it