La scoperta di due ricercatori | la venere di Botticelli aveva un tumore

Due ricercatori hanno scoperto che la “Venere” di Botticelli non morì di tubercolosi come si pensava da secoli. Analisi recenti indicano che Simonetta Vespucci, modella del dipinto, aveva un tumore che avrebbe causato la sua morte. La scoperta si basa su studi condotti su resti ossei e analisi di campioni storici. La confutazione della vecchia teoria risale a recenti esami scientifici, che hanno evidenziato tracce di malattia tumorale.

La “venere” di Botticelli non morì di tubercolosi, come si è invece creduto per oltre 550 anni. La motivazione dietro la morte di Simonetta Vespucci, nobildonna rinascimentale e musa di Sandro Botticelli, sembrerebbe invece un’apoplessia ipofisaria, ovvero un’espansione drastica ed emorragica di un tumore cerebrale benigno, probabilmente provocata da un forte trauma psicofisico o da una violenza sessuale. Questa la scoperta che emerge da uno studio portato avanti da un team internazionale di ricercatori, pubblicato sulla rivista Endocrinology, Diabetes & Metabolism. A capo del team c’erano due italiani: Paolo Pozzilli, professore di Ricerca Clinica alla Queen Mary University di Londra e specialista dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, e Domiziana Nardelli. 🔗 Leggi su Open.online

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