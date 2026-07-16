Tre giorni di attività si sono svolti tra Pollica e San Mauro Cilento, concentrandosi sulla risorsa idrica attraverso incontri con esperti e laboratori pratici. L'iniziativa, parte del progetto “Be The Change”, ha incluso attività sul campo e approfondimenti sul valore del mare e della sostenibilità ambientale.

Pollica, SA – Tre giornate per conoscere più da vicino il mare, comprendere il valore della risorsa idrica e promuovere una cultura della sostenibilità attraverso esperienze sul campo, incontri con esperti e laboratori pratici. Dal 21 al 23 luglio, tra Pioppi (Pollica) e San Mauro Cilento, prende il via il primo ciclo di appuntamenti del progetto “Be The Change”, dedicato alla tutela degli ecosistemi marini, all’economia circolare e alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Cilento. L’iniziativa è promossa dal Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento, in partnership con il Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo, la Pro Loco Pioppi APS e Idee in Comune APS, ed è finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - “La ricchezza della risorsa idrica”: tre giorni tra mare, ambiente ed esperienze con il progetto “Be The Change” a Pollica e San Mauro Cilento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ambiente, sindaco Pollica: progetto Bluera per valorizzazione mareIl sindaco di Pollica ha annunciato il progetto Bluera, dedicato alla valorizzazione del mare.

Leggi anche: Pollica regina d'Italia: al Cilento le "Cinque Vele" per il mare più sostenibile

Argomenti più discussi: Ambiente e tutela del territorio del Cilento, parte il progetto Be the change; Be the change: il Cilento si mobilita contro i cambiamenti climatici; La ricchezza della risorsa idrica: tre giorni con il progetto Be The Change a Pollica e San Mauro Cilento.

Elon Mask è diventato il primo TRILIONARIO (patrimonio 1000 miliardi) della storia umana, ma tantissime persone nel mondo non riescono nemmeno ad avere da mangiare: come risolvereste questo problema delle diseguaglianze? reddit