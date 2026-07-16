La ricchezza della risorsa idrica | tre giorni tra mare ambiente ed esperienze con il progetto Be The Change a Pollica e San Mauro Cilento
Tre giorni di attività si sono svolti tra Pollica e San Mauro Cilento, concentrandosi sulla risorsa idrica attraverso incontri con esperti e laboratori pratici. L'iniziativa, parte del progetto “Be The Change”, ha incluso attività sul campo e approfondimenti sul valore del mare e della sostenibilità ambientale.
Pollica, SA – Tre giornate per conoscere più da vicino il mare, comprendere il valore della risorsa idrica e promuovere una cultura della sostenibilità attraverso esperienze sul campo, incontri con esperti e laboratori pratici. Dal 21 al 23 luglio, tra Pioppi (Pollica) e San Mauro Cilento, prende il via il primo ciclo di appuntamenti del progetto “Be The Change”, dedicato alla tutela degli ecosistemi marini, all’economia circolare e alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Cilento. L’iniziativa è promossa dal Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento, in partnership con il Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo, la Pro Loco Pioppi APS e Idee in Comune APS, ed è finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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Argomenti più discussi: Ambiente e tutela del territorio del Cilento, parte il progetto Be the change; Be the change: il Cilento si mobilita contro i cambiamenti climatici; La ricchezza della risorsa idrica: tre giorni con il progetto Be The Change a Pollica e San Mauro Cilento.
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