La ricchezza della risorsa idrica | tre giorni tra mare ambiente ed esperienze con il progetto Be The Change a Pollica e San Mauro Cilento

Da primacampania.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giorni di attività si sono svolti tra Pollica e San Mauro Cilento, concentrandosi sulla risorsa idrica attraverso incontri con esperti e laboratori pratici. L'iniziativa, parte del progetto “Be The Change”, ha incluso attività sul campo e approfondimenti sul valore del mare e della sostenibilità ambientale.

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Pollica, SA – Tre giornate per conoscere più da vicino il mare, comprendere il valore della risorsa idrica e promuovere una cultura della sostenibilità attraverso esperienze sul campo, incontri con esperti e laboratori pratici. Dal   21 al 23 luglio, tra   Pioppi (Pollica)   e   San Mauro Cilento, prende il via il primo ciclo di appuntamenti del progetto   “Be The Change”, dedicato alla tutela degli ecosistemi marini, all’economia circolare e alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Cilento. L’iniziativa è promossa dal   Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento, in partnership con il   Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo, la   Pro Loco Pioppi APS   e   Idee in Comune APS, ed è finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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Argomenti più discussi: Ambiente e tutela del territorio del Cilento, parte il progetto Be the change; Be the change: il Cilento si mobilita contro i cambiamenti climatici; La ricchezza della risorsa idrica: tre giorni con il progetto Be The Change a Pollica e San Mauro Cilento.

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