Pollica regina d' Italia | al Cilento le Cinque Vele per il mare più sostenibile

In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, Legambiente e Touring Club Italiano hanno assegnato oggi le "Cinque Vele" alle località balneari italiane più virtuose. Il Comune di Pollica si è aggiudicato il primo posto assoluto nella classifica nazionale, premiato per le politiche di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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