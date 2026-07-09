Ambiente sindaco Pollica | progetto Bluera per valorizzazione mare

Il sindaco di Pollica ha annunciato il progetto Bluera, dedicato alla valorizzazione del mare. La iniziativa si concentra sulla tutela e promozione delle risorse marine. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le modalità di attuazione del progetto. La comunicazione è avvenuta durante un evento pubblico. Nessuna informazione su finanziamenti o partner coinvolti. La data dell'annuncio è il 9 luglio.

Milano, 9 lug. (askanews) - "Bluera è il titolo del progetto che abbiamo scelto per la valorizzazione della risorsa blu del nostro pianeta, il nostro mare. E abbiamo cominciato insieme al Future Food Institute con le scuole, Bluera School, un pezzo del nostro progetto. Cambiare la cultura dei giovani verso il mare, come possono appropriarsi di questa risorsa, come possono farla diventare il volano e la risorsa principale per il loro futuro". Lo ha detto Stefano Pisani, sindaco di Pollica, a margine del Bluera Summit (8-10 luglio), appuntamento che riunisce istituzioni, mondo della ricerca, imprese, comunità della pesca e organizzazioni della società civile per discutere il futuro delle politiche del mare nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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