Blitz dei carabinieri a Orzinuovi | fermata la banda di rapinatori che ha assaltato l’agriturismo ad Alzano

Nelle prime ore di mercoledì 15 luglio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno effettuato un blitz in via Merisi a Orzinuovi. Durante l’operazione, hanno fermato un gruppo di persone ritenute responsabili di aver rapinato un agriturismo ad Alzano. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni e sequestrato oggetti riconducibili all’episodio. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle eventuali accuse o sul numero di persone coinvolte.

Nelle prime ore di mercoledì 15 luglio in via Merisi a Orzinuovi (BS), i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, coadiuvati da militari dei Comandi Provinciali di Brescia e Bergamo e dalle Aliquote di Pronto Intervento del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in un’abitazione con annessa autorimessa, ritenuta la base logistica di una banda composta da almeno cinque soggetti, responsabili della violenta rapina aggravata con sequestro di persona perpetrata, nella notte del 6 luglio 2026, ai danni dell’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Blitz a Orzinuovi: fermata banda di rapinatori, sparati dei colpi

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