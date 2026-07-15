Blitz dei carabinieri a Orzinuovi | fermata banda di rapinatori sarebbero gli stessi dell’assalto in agriturismo ad Alzano

Alle prime luci di mercoledì 15 luglio, i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento a Orzinuovi, fermando una banda di rapinatori. Si sospetta che siano gli stessi autori di un assalto in un agriturismo in provincia. La maxi operazione è stata condotta dal reparto investigativo dei carabinieri di Brescia e Bergamo. Durante il blitz, sono stati sequestrati oggetti e armi, e sono in corso ulteriori indagini.

Maxi operazione condotta dal Reparto operativo nucleo investigativo dei Carabinieri di Brescia e di Bergamo alle prime luci dell’alba di mercoledì 15 luglio a Orzinuovi (BS), all’interno di un appartamento di via Merisi. I militari dell’Arma, circa una trentina quelli impegnati, sono entrati in azione attorno alle 5.30 con l’obiettivo di smantellare una banda dedita alle rapine a mano armata in villa su tutto il territorio italiano. Sarebbero almeno tre le persone arrestate nel corso del blitz, tutte di origine albanese: dopo aver blindato la zona e accerchiato la palazzina, i carabinieri hanno puntato dritti all’appartamento in uso ai malviventi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Blitz a Orzinuovi: fermata banda di rapinatori, sparati dei colpi

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